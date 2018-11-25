ВКС России уничтожили позиции террористов после химатаки в Алеппо

Самолеты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, которые обстреляли химическими боеприпасами Алеппо. Цели были обнаружены российской разведкой в демилитаризованной зоне провинции Идлиб. Все они успешно уничтожены. Кроме того, имелись признаки того, что боевики готовились повторно применить химоружие против мирного населения.

Российские военные ликвидировали боевиков, которые в субботу обстреляли мирных жителей в сирийском городе Алеппо. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе операции задействовали самолеты ВКС России. Они уничтожили боевиков, обстрелявших мирных жителей Алеппо в субботу химическими боеприпасами. "В результате авиаударов все цели боевиков уничтожены", - сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российская разведка также узнала, что террористы готовились к повторному применению химических боеприпасов. "Обнаружены огневые средства, из которых боевиками незаконных вооруженных формирований наносились удары с применением отравляющих веществ по городу Алеппо, а также выявлены признаки подготовки к их повторному применению", - заявил Конашенков.

В результате химатаки боевиков в Алеппо десятки мирных жителей пострадали, более 70 человек попали в больницу с признаками тяжелого отравления. Исламисты применили минометные снаряды, начиненные отравляющими веществами. Предположительно, хлором.

Россия неоднократно обращалась к международным организациям и предупреждала о готовящейся химатаке. Однако страны Запада предпочитали закрывать глаза на факты.