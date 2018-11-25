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В Махачкале неизвестный выстрелил в дагестанскую певицу

16:54
  • воскресенье
  • 25 ноября 2018

Неизвестный совершил нападение в Махачкале на дагестанскую певицу Машидат Омарасхабову. Преступник выстрелил в нее во дворе ее дома. Пуля попала в брюшную полость, и певицу пришлось прооперировать.

На дагестанскую певицу Машидат Омарасхабову напали в Махачкале. Неизвестный выстрелил в женщину во дворе ее дома минувшей ночью.

Пуля попала ей в брюшную полость. После этого Омарасхабову госпитализировали и прооперировали.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД Дагестана, в настоящий момент полиция разыскивает преступника, который ранил певицу. Возбуждено уголовное дело.

Обновление (18:15 мск): певица находится в тяжелом состоянии. Врачи подтвердили, что она получила ранение живота и перенесла операцию. В настоящее время женщина находится в реанимации.

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