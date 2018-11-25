Керченский пролив закрыли из-за провокаций ВМС Украины

Россия закрыла движение гражданских судов через Керченский пролив после провокационных действий украинской стороны. В воскресенье рано утром корабли ВМС Украины нарушили государственную границу России в Черном море и взяли курс на Крымский мост. Незаконные маневры продолжались несколько часов. Все это время нарушителей сопровождали наши пограничники. Как сообщили в ФСБ, корабли двух стран находились в опасной близости. Российские военные применили все меры для пресечения провокации.

Керченский пролив закрыт. Проход под арками Крымского моста перегораживает сухогруз, рядом дежурят корабли береговой охраны России. В небе - боевые вертолеты Ка-52, они патрулируют территорию. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Рано утром три корабля украинских военно-морских сил, буксир "Яны Капу" и боевые катера "Бердянск" и "Никополь" вторглись в территориальные воды России. По сообщениям из Киева, они собирались совершить переход из Одессы в Мариуполь. Украинские суда начали совершать опасные маневры и попытки максимально близко подойти к судоходной арке Крымского моста, однако были блокированы российскими кораблями береговой охраны. В ВМС Украины утверждают, что россияне пошли даже на таран.

"Пограничный корабль "Дон" совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик. Диспетчерская служба оккупантов отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями", - говорится в заявлении ВМС Украины.

Но несмотря на заявленные повреждения, якобы в том числе двигателя, украинские суда продолжили свой путь. Буксир "Яны Капу" довольно старый. Был построен в 1974 году. А вот катера - более современные суда, проекта "Гюрза-м", который начал реализовываться Украиной с 2004 года. Сейчас у ВМС их шесть. Длина катера - двадцать метров, ширина - чуть менее пяти. Автономность плавания - не более пяти суток. Экипаж - пять человек. Вооружены двумя противотанковыми ракетными комплексами, двумя тридцатимиллиметровыми пушками, двумя пулеметами и двумя гранатомётами. То есть имеют сухопутное вооружение и реальную угрозу могут представлять при боевых действиях в условиях реки, а не моря. В Киеве сейчас настаивают - это Россия нарушает закон и идет на прямое столкновение с украинскими судами.

"Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины. Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву. МИД Украины осуществит все надлежащие меры дипломатического и международно-правового реагирования", - заявили в МИД Украины.

Здесь стоит отметить, что в конце сентября под Крымским мостом прошёл украинский буксир "Корец", который тащил на тросе корабль управления "Донбасс". Суда направлялись в Мариуполь. Они заранее подали заявку на проход, как положено, отстояли очередь и свободно прошли. В это воскресенье украинские военные моряки действовали иначе.

"До настоящего времени заявки установленным порядком не подано, в график прохода корабли не включены. Пограничной службой ФСБ России принимаются все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Черного, Азовского морей Керченского пролива", - сказал сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Антон Лозовой.

Украинские военные сообщают, что они уведомляли российскую береговую охрану о предстоящем проходе через Керченский пролив. Однако этот порядок прохода не уведомительный, а разрешительный. Поэтому необходимо соблюдать целый ряд правил. Учитывая то, что в настоящий момент официальный Киев усиленно проталкивает в ООН резолюцию, осуждающую действия России в Азовском море, конфликт возле Керченского пролива носит явно провокационный характер.

Дмитрий Гусев. Егор Миронов. "ТВ Центр".