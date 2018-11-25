Париж в огне из-за протестов "желтых жилетов". Фотографии

Число пострадавших в ходе беспорядков в Париже достигло 30. Среди них - шестеро сотрудников правоохранительных органов. Более сотни человек задержаны. Массовые протесты из-за планов властей поднять цены на бензин прокатились накануне по всей Франции. Но в эпицентре столкновений демонстрантов с полицией оказалась знаменитая столичная улица Елисейские поля. Пока коммунальные службы устраняют последствия погромов, "желтые жилеты" планируют новые масштабные акции.
Более подробно о ситуации во Франции смотрите в репортаже корреспондента телеканала "ТВ Центр" Кристины Мамиконян по ссылке.
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