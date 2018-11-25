Дональд Трамп поблагодарил сам себя в Twitter

Президент США Дональд Трамп поблагодарил сам себя за то, что цены на нефть снижаются. Он написал об этом в Twitter, предложив также прибавить свою заслугу к другим хорошим экономическим новостям.

Президент США Дональд Трамп назвал своей заслугой падение цен на нефть. На это он обратил внимание своих подписчиков в Twitter.

"Как замечательно, что цены на нефть падают (скажите спасибо президенту Т). Добавьте к другим хорошим экономическим новостям значительное урезание налогов. К тому же, уровень инфляции снижается (обратите внимание, ФРС)", - говорится в его твите.

В среду американский лидер благодарил за снижение цен на нефть Саудовскую Аравию. Он также объявил, что не будет вводить санкции против королевства, несмотря на скандал вокруг убийства журналиста Джамаля Хашогги.

"Нефтяные цены идут вниз, шикарно! Как и сокращение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! 54 доллара, а было 82 доллара. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте снизим их еще!" - написал тогда Трамп.

23 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась на 4,2% и составила 59,8 доллара за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня 60 долларов за баррель 27 октября 2017 года. К концу торгов в пятницу цены рухнули более чем на 6%. За неделю падение составило около 12%.