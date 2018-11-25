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Унесший жизни 85 человек лесной пожар в Калифорнии локализован на 100%

19:04
  • воскресенье
  • 25 ноября 2018

Лесной пожар в Калифорнии, самый крупный по числу жертв в истории штата, удалось полностью локализовать. В результате разгула стихии в США погибли не менее 85 человек, сотни пропавших без вести - и шансы найти их живыми близки к нулю.

Калифорнийская пожарная охрана сообщила, что природные пожары в штате удалось локализовать на все 100%. На сообщение департамента, которое размещено на сайте Cal Fire, обратило внимание агентство РИА Новости.
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Самый разрушительный пожар в истории штата и самый крупный по числу жертв трагедии бушевал в Калифорнии с начала ноября. Он уничтожил леса и целые города. По последним данным, огонь унес жизни не менее 85 человек. Многие люди до сих пор числятся пропавшими без вести.

По сведениям американских СМИ, в частности, газеты The New York Times, система предупреждения во многих городах штата устарела, а там, где была в наличии новая, власти боялись предупреждать людей из-за страха паники и пробок.

Как сообщал ранее "ТВ Центр", в городке с говорящим названием Парадайс ночью 8 ноября, когда пожар и начался, люди узнали о грозящей им опасности от соседей, которые стучали им в дверь, и от друзей с родственниками, дозвонившихся до них по телефону.

 

Из-за пожаров своих домов лишились многие знаменитости: Ким Кардашьян, Канье Уэст, Джерард Батлер, Нил Янг и Майли Сайрус. Ущерб от пожара, который носит название Camp, может составить от семи до десяти миллиардов долларов.

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