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Роскосмос назвали рекордсменом по масштабам финансовых нарушений

19:40
  • воскресенье
  • 25 ноября 2018

Роскосмос - рекордсмен по масштабам финансовых нарушений. Так работу госкорпорации оценил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Надзорщики выявили 151 факт несоответствий в работе Роскосмоса на сумму более 785 миллиардов рублей.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин раскритиковал работу Роскосмоса, назвав госкорпорацию рекордсменом по масштабам финансовых нарушений.

"Большие проблемы у нас с Роскосмосом. Там есть просто нерациональные траты, нарушения дисциплины всевозможные. Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах месяцами", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее Счетная палата представила отчет о работе Роскосмоса в 2017 году. Надзорщики выявили 151 факт нарушений в работе госкорпорации на общую сумму 785,5 миллиарда рублей.

"Кроме того, несколько миллиардов утрачено, то есть, по сути, своровано. Сейчас идут расследования", - добавил в интервью в эфире федерального телеканала Кудрин.

В ноябре другое надзорное ведомство - прокуратура - рассказала о нарушениях при строительстве космодрома "Восточный". С 2014 года было допущено не менее 17 тысяч нарушений закона, заведено более 140 уголовных дел. Более одной тысячи человек были привлечены к ответственности, а ущерб составил десять миллиардов рублей.

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