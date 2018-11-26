В ФСБ подтвердили задержание нарушивших границу украинских судов

Россия запросила проведения срочного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно оно назначено на вечер понедельника. Москва располагает неопровержимыми доказательствами причастности киевских властей к провокации в Керченском проливе.

Опасные манёвры в российских территориальных водах шокировали строителей Крымского моста. Малые бронированные катера "Бердянск" и "Никополь" в сопровождении буксира "Яна Капу" вошли в российские воды, отключив все средства обнаружения, и без предупреждения двинулись в сторону Азова, передает "ТВ Центр".

Военные корабли следовали из Одессы в Мариуполь. Но заявку на проход через пролив Киев так и не прислал. В российских водах их перехватила береговая охрана. Законным требованиям украинцы не подчинялись – напротив, спровоцировав своими маневрами столкновение.

Нарушители попытались оторваться от пограничников. Буксир сначала тормозил, чтобы прикрыть собой отход катеров, затем вновь ускорился. Чтобы избежать блокировки, украинские суда были вынуждены закладывать крутые и опасные виражи.

Из-за непредсказуемых действий украинских властей пришлось экстренно перекрыть фарватер возле Крымского моста. Впрочем, именно такого результата и добивались киевские власти. Судоходство остановлено. Десятки кораблей стоят на рейде и подсчитывают убытки. Большая часть из них российские. Такие провокационные действия украинцев наши политики уже назвали бандитизмом на государственном уровне.

В 11:30 российские пограничники зафиксировали ещё два украинских военных корабля. Артиллерийские катера класса "Гюрза" вышли из Бердянска и на предельной скорости двинулись к проливу, правда потом изменили курс. Для патрулирования района провокации российские военные подняли в воздух истребители и ударные вертолеты.

По мнению экспертов, на такие опасные действия украинские военные могли пойти только по приказу руководства страны. Петр Порошенко, стремительно теряющий политический вес перед выборами, всеми силами пытается привлечь на свою сторону воинствующий электорат.

Украинское командование упорно заявляет, что военные действовали в рамках правил, а агрессор - Россия. При этом пункт 19 морского права в Киеве не вспоминают. Хотя там чётко прописано, что действия украинцев нарушают мир, порядок и безопасность прибрежного государства. Несмотря на это, МИД страны собирается искать защиту в международных инстанциях.

В конце сентября украинские корабли прошли этим же маршрутом. Тогда моряки выполнили все нормы международного морского права. Обошлись без провокаций. В нынешней ситуации плотная опека украинцев со стороны береговой охраны и Черноморского флота и блокирование пролива - даже чересчур мягкие действия, уверены эксперты. Особенно учитывая, что Киев официально признал Россию недружественным государством.

Никита Васильев, Станислав Ильин, Максим Володин, "ТВ Центр", Керчь, республика Крым.