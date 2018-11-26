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СНБО Украины проголосовал за введение военного положения в стране

07:42
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение Петра Порошенко о введении военного положения сроком на 60 суток.

Этой ночью в Киеве собрался Совет национальной безопасности и обороны Украины, который предложил ввести в стране военное положение сроком на 60 суток.

В свою очередь, президент Петр Порошенко призвал депутатов Верховной Рады явиться на внеочередное заседание и утвердить проект решения СНБО, передает "Газета.Ru". Порошенко также сообщил, что в понедельник намерен провести консультации с генсеком НАТО и главами других государств.

Как считают эксперты, провокация в Керченском проливе понадобилась украинскому лидеру, чтобы не проводить президентские выборы, а также в очередной раз показать своим западным спонсорам полную готовность любой ценой получить новые кредиты.

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