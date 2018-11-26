Российские эксперты подтвердили факт использования химоружия в Алеппо

Самолёты российских ВКС нанесли удары по позициям террористов, которые устроили химическую атаку Алеппо. Все цели, обнаруженные нашей разведкой в демилитаризованной зоне Идлиб, уничтожены. Накануне боевики в очередной раз обстреляли жилые кварталы Алеппо снарядами с отравляющим веществом, предположительно, хлором. До сих пор в больницах остаются несколько десятков мирных жителей. У них сильная интоксикация.

Кого привезут в инвалидной коляске. Кого-то без сознания сразу уложат на каталку. Еще вчера, после атаки террористов на окраины Алеппо, когда людей экстренно доставляли в больницу, медики надеялись, что жители района Шариа аль Ниль отделались не опасным недомоганием. Но последствия, как выясняется, куда тяжелее. И на поправку пошли не все, передает "ТВ Центр".

И этой ночью у врачей много работы. 15 человек, которых выписали накануне, сегодня опять оказались в госпитале, и сейчас они в стационаре. И с теми же самыми симптомами – отравление.

Сильный кашель мучает Марьям уже вторые сутки. Опасаясь, что отравление ядовитыми веществами может как-то повлиять на пациентов в других отделениях – например, терапевтическом или педиатрическом - пострадавших разместили в отдельном блоке.

Мухаммад Хуссейн привозил сына в больницу минувшим вечером. У пятиклассника Хамзы воспалились слизистые в носу, горле. Врачи надели мальчику кислородную маску. Через час вроде полегчало. Мухаммад думал - обошлось.

"А сегодня утром мы проснулись, сели завтракать, я смотрел на Хамзу, и вижу что с ним что-то не то, сын сказал, что желудок болит и я опять привез его в госпиталь", - рассказал мужчина.

Хамзе тяжело говорить. На вопросы врачей, есть ли боли сейчас, ему проще отвечать кивками головы. Состояние глаз у пациентов врачи проверяют постоянно. Говорят, у большинства заметны улучшения. Краснота и воспаление постепенно проходят.

Точный диагноз врачи пока поставить не могут. Очевидно только, что у людей сильная интоксикация. "Этим людям необходимо оставаться под наблюдением, состояние среднее и тяжелое, оказываем им необходимую помощь, чтоб улучшить самочувствие, подключаем капельницы и маски, чтобы очистить дыхательные пути от токсинов и чтобы поднять уровень кислорода в крови, это должно помочь", - отметил дежурный врач Мунаф Шербаджи.

Какое отравляющее вещество применили боевики против жителей Алеппо, врачи не знают. Это должны выяснить специалисты лаборатории войск радиационной химической и биологической защиты. Накануне ее офицеры взяли для исследования пробы грунта, воздуха и фрагменты осколков на месте предполагаемого обстрела.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия, Алеппо.