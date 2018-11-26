При землетрясении в Иране пострадали более 550 человек

Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 550 человек. Толчки ощущались в провинции Керманшах.

По последним данным, более 550 человек пострадали от разрушительного землетрясения на границе Ирана и Ирака. Мощные подземные толчки магнитудой 6,3 произошли в иранской провинции Керманшах накануне вечером.

После этого были зафиксированы порядка 20 афтершоков. Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада.

По распоряжению властей в Керманшахе в понедельник закрыты школы и университеты. В регион направлены десятки оперативных групп спасателей, отмечает "Газета.Ru". Сильные подземные толчки этой ночью ощутили и жители Иракского Курдистана. В результате один человек погиб, более 40 пострадали.