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В Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами

08:37
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

В украинской столице во время митинга в связи с обострением конфликта в Керченском проливе сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами. Это произошло недалеко от здания российского посольства, на территорию которого агрессивно настроенная толпа закинула дымовые шашки.

Недалеко от здания российского посольства в Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами, передает агентство "Укринформ".

Номерные знаки машины начинаются на DP 001. По данным украинских СМИ, такой код закреплен за транспортными средствами, которыми пользуются российские дипломаты.

Машина была припаркована в переулке Ярослава Хомова. К настоящему моменту пожарные потушили возгорание. На месте происшествия работают полицейские.

Ранее у здания посольства России в Киеве прошел митинг в связи с задержанием украинских судов после провокации в Керченском проливе. Активисты бросили дымовые шашки на территорию посольства. Они также пытались поджечь автомобильные шины, однако им помешали правоохранительные органы. По разным данным, у посольства собралось от 20-30 до 300 человек. Радикалы устроили беспорядки и у генконсульства России во Львове.

Россия ранее запросила проведения срочного заседания Совбеза ООН по ситуации в Керченском проливе, где накануне корабли ВМС Украины устроили провокацию и вторглись в территориальные воды России. ФСБ задержала нарушителей.

Совет национальной безопасности и обороны Украины, в свою очередь, использует обострение ситуации в Азове, чтобы ввести военное положение в стране. Как ожидается, проект, предложенный Петром Порошенко, утвердят депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании позже в понедельник.

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Сгоревший в Киеве автомобиль с российскими дипломатическими номерами
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