Центробанк усложнит получение кредитов в банках

Центробанк намерен изменить условия выдачи кредитов в банках – с октября 2019 года уровень доходов придется письменно подтверждать даже при выдачи минимального кредита.

Российские банки будут внимательнее проверять доходы граждан, желающих взять кредит, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на информацию Центробанка России.

С октября 2019 года с клиента начнут требовать справку о доходах уже перед выдачей кредита на более 10 тысяч рублей. На данный момент такую операцию нужно делать только при согласовании крупных кредитов - ипотеки, автокредита или крупного потребительского займа.

Это нововведение позволит снизить уровень закредитованности населения, но при этом оно потребует больше времени на принятие решение о выдаче кредит, а также может обернуться ростом издержек, который банки перенесут на ставки.