ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Центробанк усложнит получение кредитов в банках

08:35
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

Центробанк намерен изменить условия выдачи кредитов в банках – с октября 2019 года уровень доходов придется письменно подтверждать даже при выдачи минимального кредита.

Российские банки будут внимательнее проверять доходы граждан, желающих взять кредит, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на информацию Центробанка России.

С октября 2019 года с клиента начнут требовать справку о доходах уже перед выдачей кредита на более 10 тысяч рублей. На данный момент такую операцию нужно делать только при согласовании крупных кредитов - ипотеки, автокредита или крупного потребительского займа.

Это нововведение позволит снизить уровень закредитованности населения, но при этом оно потребует больше времени на принятие решение о выдаче кредит, а также может обернуться ростом издержек, который банки перенесут на ставки.

Главное сегодня
Оформление кредита
Оформление кредита
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение