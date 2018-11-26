Российские ученые смогли снизить вес самолета на тонну

Российские ученые нашли способ для снижения веса деталей авиадвигателя на 20%. Это позволит экономить на горючем и перевозить большее количество пассажиров.

Российским ученым и инженерам удалось снизить вес самолета почти на тонну, пишет газета "Известия".

Специалисты применили новую технологию изготовления кронштейна бионического формата методом лазерного выращивания из порошка российского титанового сплава. В результате этого масса авиационного двигателя снизилась на 20%, а масса самолета – почти на тонну. Это позволит перевозить больше пассажиров или грузов на большие расстояния и экономить на горючем.

Эксперты предполагают, что через 2-3 года авиационная промышленность сможет приступить к серийному производству подобных двигателей.