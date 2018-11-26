Украина привела армию в полную боеготовность из-за ситуации в Керченском проливе

Минобороны Украины сообщило, что Вооруженные силы страны приведены в состояние полной боевой готовности из-за обострения ситуации в Керченском проливе. Ранее Совет национальной безопасности и обороны единогласно подержал предложение президента Украины Петра Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток.

Украинская армия приведена в полную боевую готовность на основании решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) поддержать предложение Петра Порошенко о введении военного положения в стране. Об этом говорится на сайте Минобороны Украины.

Кроме того, на усиленный вариант несения службы переведены погранслужба, нацгвардия, нацполиция и госслужба по чрезвычайным ситуациям. Соответствующее поручение министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал во время экстренного заседания СНБО.

Верховная рада Украины позже в понедельник рассмотрит проект СНБО о введении военного положения сроком на 60 суток.

Накануне малые бронированные катера "Бердянск" и "Никополь" в сопровождении буксира "Яна Капу" вошли в российские воды накануне, отключив все средства обнаружения, и без предупреждения двинулись в сторону Азова. Военные корабли следовали из Одессы в Мариуполь, однако заявку на проход через пролив Киев не прислал.

В российских водах их перехватила береговая охрана. Законным требованиям украинцы не подчинялись – напротив, спровоцировав своими маневрами столкновение. Позже корабли были задержаны.

Погранслужба ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении морской границы, а официальный Киев - в провокации. Украина назвала действия России актом агрессии, уверяя, что предупреждала Россию о проходе свои кораблей.

Россия из-за обострения ситуации в Керченском проливе потребовала созвать экстренное заседание Совбеза ООН.