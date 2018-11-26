ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина привела армию в полную боеготовность из-за ситуации в Керченском проливе

08:57
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

Минобороны Украины сообщило, что Вооруженные силы страны приведены в состояние полной боевой готовности из-за обострения ситуации в Керченском проливе. Ранее Совет национальной безопасности и обороны единогласно подержал предложение президента Украины Петра Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток.

Украинская армия приведена в полную боевую готовность на основании решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) поддержать предложение Петра Порошенко о введении военного положения в стране. Об этом говорится на сайте Минобороны Украины.
В Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами

Кроме того, на усиленный вариант несения службы переведены погранслужба, нацгвардия, нацполиция и госслужба по чрезвычайным ситуациям. Соответствующее поручение министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал во время экстренного заседания СНБО.

Верховная рада Украины позже в понедельник рассмотрит проект СНБО о введении военного положения сроком на 60 суток.

Накануне малые бронированные катера "Бердянск" и "Никополь" в сопровождении буксира "Яна Капу" вошли в российские воды накануне, отключив все средства обнаружения, и без предупреждения двинулись в сторону Азова. Военные корабли следовали из Одессы в Мариуполь, однако заявку на проход через пролив Киев не прислал.

В российских водах их перехватила береговая охрана. Законным требованиям украинцы не подчинялись – напротив, спровоцировав своими маневрами столкновение. Позже корабли были задержаны.

Погранслужба ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении морской границы, а официальный Киев - в провокации. Украина назвала действия России актом агрессии, уверяя, что предупреждала Россию о проходе свои кораблей.

Россия из-за обострения ситуации в Керченском проливе потребовала созвать экстренное заседание Совбеза ООН.

Читайте также:
Главное сегодня
Украинские военные
Украинские военные
Украинская армия ведет стрельбу
Украинская армия ведет стрельбу
Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение