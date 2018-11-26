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Керченский пролив открыли для прохода гражданских судов

11:30
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море. Накануне украинские военные корабли вероломно нарушили нашу государственную границу и были задержаны с применением оружия. Обстановка в Керченском проливе уже нормализована. Движение для гражданских судов после провокации открыто.

Эти переговоры выложили радиолюбители. Береговая охрана выходит на связь с украинскими экипажами, которые вторглись в российские территориальные воды: "У вас крупноколиберные пулемёты на борту. Включите свет на палубе! Выйти с поднятыми руками!".
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Два бронированных катера "Бердянск" и "Никополь" в сопровождении буксира "Яна Капу" поздно вечером совершили повторную попытку прорваться в Азовское море, передает "ТВ Центр". При этом уведомление на проход через пролив Киев так и не прислал. Законные требования пограничников об остановке украинцы выполнить отказались.

Украинские военные корабли следовали из Одессы в Мариуполь. В 7 утра они незаконно вторглись в российские прибрежные воды. Шли, отключив все системы обнаружения. Пытались оторваться от пограничников. Совершали опасные манёвры, закладывали крутые виражи. В итоге не обошлось без столкновения.

В 11:30 российские пограничники зафиксировали несколько украинских военных судов. Артиллерийские катера класса "Гюрза" вышли из Бердянска и на предельной скорости двинулись к проливу, правда, потом изменили курс. Для патрулирования района провокации российские военные подняли в воздух истребители и ударные вертолеты.

В целях безопасности судоходство в Керченском проливе было остановлено. Видимо, этого и добивался официальный Киёв. Большинство гражданских судов на рейде - российские. Из-за простоя они понесли убытки.

Из-за провокационных действий украинских моряков практически на сутки пришлось заблокировать движение в районе Крымского моста. И только в понедельник рано утром, уже после задержания, баржу из пролива убрали, и вновь восстановили судоходство между Азовским и Чёрным морями.

В конце сентября украинские корабли прошли этим же маршрутом. Тогда моряки выполнили все нормы международного морского права. Обошлись без провокаций. В нынешней ситуации Киев нарушил мир, порядок и безопасность прибрежного государства.

Никита Васильев, Станислав Ильин, "ТВ Центр", Керчь, республика Крым.

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