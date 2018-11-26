На Украине могут ввести военное положение ради отмены выборов

Несмотря на призывы не обострять ситуацию, Киев поступает с точностью до наоборот. Все части и соединения Вооружённых сил Украины приведены в состояние полной боевой готовности. Обсуждается введение в стране военного положения. Что весьма удачно, по словам экспертов, позволит отменить предстоящие президентские выборы.

Провокация, устроенная киевскими властями, дала националистам еще один повод выйти на улицы. Всю ночь они забрасывали дымовыми шашками российские диппредставительства в Киеве и Львове. Сожгли автомобиль посольства, протестуя таким образом против якобы российской агрессии. Обычная тактика, которую на Украине используют постоянно, отмечают в нашем МИД.

"Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гопкомпания... потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В полночь президент Порошенко созвал так называемый военный кабинет - спустя 17 часов после начала незаконных маневров украинских кораблей в Керченском проливе. Слова: я, как президент и верховный главнокомандующий - звучали грозно, но в зале чувствовалась общая растерянность. Министр обороны Полторак рассказал, как развивались события, сделав особый упор на том что российские пограничники открыли огонь и ранили украинских военных, но, само собой, ни словом не упомянул, что катера ВМС Украины намеревались пройти через территориальные воды России без уведомления, как того требуют статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву. Для украинских властей это неважно. Зато, по их мнению, факт агрессии налицо, а значит есть все основания объявить в стране военное положение, что и предложил сделать секретарь СНБО Турчинов, а Порошенко ожидаемо согласился.

Порошенко утверждает: Украина к войне не готовится. Но одновременно с этим отдает приказ привести вооруженные силы в полную боевую готовность. Соразмерность ответных действий на инцидент с катерами в Керченском проливе вызывает только вопросы. Как вызывает вопросы и вся эта история. Командиры катеров ВМС Украины вряд ли сами пошли на столь вопиющее нарушение, тем более что до вчерашнего дня украинские корабли действовали по правилам. Приказ нарушить наверняка поступил из Киева, ожидаемо привел к обострению и, как итог, Порошенко вводит военное положение. Пока на 60 дней. Но ведь можно и продлить, придумав новый повод. А там - в марте и выборы президента, которые по закону не состоятся, если в стране действует военное положение. Не на это ли был расчет украинских властей? Ведь лишить своих кресел стремительно теряющим рейтинги "героям" Майдана очень не хочется.

"В ближайшее время президент будет вести переговоры с руководством международных организаций для того, чтобы создать коалицию для противодействия российским актам агрессии", - сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

И снова привычная тактика. Совершив провокацию, сразу искать поддержки у западных покровителей. Но и в НАТО, и в Евросоюзе, к огромному сожалению Киева, заявили, что наблюдают за ситуацией и лишь призвали стороны к сдержанности.

"Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода по Керченскому проливу, и призываем всех действовать максимально сдержанно, чтобы немедленно деэскалировать ситуацию... События в Азовском море являются демонстрацией того, как нестабильность и напряженность неизбежно будут возрастать, если не будут приняты во внимание основные правила международного сотрудничества", - указала верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Проход по Керченскому проливу уже открыт. Все в том же уведомительном порядке, в соответствии с правовыми нормами для внутренних территориальных вод. А вот соответствие действий Украины нормам международного сотрудничества Россия намерена обсудить на экстренном заседании Совбеза ООН, которое попросила созвать в понедельник.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".