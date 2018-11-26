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"Трамп, мы ненавидим тебя": мигранты продолжают штурмовать границу США

12:11
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

Попытка мигрантов из Латинской Америки прорваться на территорию США провалилась. Остановить толпу военным удалось только с помощью слезоточивого газа. КПП на границе с Мексикой закрыты, а группировка американских войск увеличена. Однако этого мало, чтобы заставить тысячи нелегалов отказаться от своих планов.

Ожесточенные стычки с полицией. Толпа мигрантов с криками рвется к границе - и даже живым щитом правоохранители не в силах их не остановить. Беженцев, кажется, в разы больше. Они повсюду - штурмуют заграждения, лезут через колючую проволоку, по стенам и даже в щели под заборами.
Американским военным разрешили стрелять по мигрантам на границе с Мексикой

Около 500 нелегалов накануне попытались прорваться из Мексики в США в районе города Тихуана. Сначала пограничники и силовики выжидающе наблюдали за готовящимся штурмом, затем предупредительно в воздухе начали барражировать вертолеты.

Но когда ситуация окончательно вышла из-под контроля, и в сотрудников правопорядка, как они утверждают, полетели камни, полиция применила слезоточивый газ.

Американским военнослужащим вообще разрешено в экстренных случаях открывать огонь на поражение. Пока в ход пустили только резиновые пули, но это даже не столько остановило, сколько разозлило мигрантов.

Караван нелегалов из Латинской Америки на подступах к США насчитывает уже свыше пяти с половиной тысяч человек. Американская погранслужба, опасаясь дальнейшего наплыва, закрыла один из основных пунктов пропуска - в районе Сан-Диего. Там теперь баррикады, трасса перекрыта полицейскими машинами. Некоторые мигранты уже готовы остаться в Мексике, но только там им тоже не рады.

"За более чем 20 лет работы здесь я никогда не видел такой ситуации. Как будто мы находимся в боевой зоне. Тысячи мигрантов пытаются нелегально попасть в Соединенные Штаты, а полиция их совсем не контролирует", - говорит местный житель  Луис Маттео.

Тех беженцев, которые участвуют в беспорядках, ждет принудительная миграция - обещают власти Мексики, но эти слова пока расходятся с делом. Тем временем президент США, который угрожал навести порядок с нелегалами, ушел от вопросов прессы, которая спрашивала про контроль на границах. Он привычно перекладывает ответственность на южных соседей США, вызывая у них лишь раздражение. "Трамп, мы ненавидим тебя" - с такими плакатами идут в толпе беженцы, которые стремятся к своей американской мечте.

Борис Иванин, "ТВ Центр".

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