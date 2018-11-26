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В столице со 100-летием поздравили ветерана ВОВ Дмитрия Горяинова

12:15
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

Праздничный концерт и встреча с героем. Военнослужащие московской войсковой части на северо-западе столицы в понедельник поздравляет со столетним юбилеем Дмитрия Горяинова.

В Москве поздравили со 100-летием Дмитрия Горяинова. Ветеран Великой Отечественной войны и полковник в отставке. В 20 лет он был призван на службу на Дальний Восток. Принял участие во многих операциях и был награжден орденами Красной Звезды, за победу над Германией и за победу над Японией, передает "ТВ Центр".

Столетие не помеха активной жизни - Дмитрий Горяинов регулярно встречается с школьниками и студентами, а также пишет научные статьи, очерки и стихи.

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Ветеран ВОВ Дмитрий Горяинов
Ветеран ВОВ Дмитрий Горяинов
Ветеран ВОВ Дмитрий Горяинов
Ветеран ВОВ Дмитрий Горяинов
Ветеран ВОВ Дмитрий Горяинов
Ветеран ВОВ Дмитрий Горяинов
Награждение ветерана ВОВ Дмитрия Горяинова
Награждение ветерана ВОВ Дмитрия Горяинова
Награждение ветерана ВОВ Дмитрия Горяинова
Награждение ветерана ВОВ Дмитрия Горяинова
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