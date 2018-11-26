В столице со 100-летием поздравили ветерана ВОВ Дмитрия Горяинова

Праздничный концерт и встреча с героем. Военнослужащие московской войсковой части на северо-западе столицы в понедельник поздравляет со столетним юбилеем Дмитрия Горяинова.

В Москве поздравили со 100-летием Дмитрия Горяинова. Ветеран Великой Отечественной войны и полковник в отставке. В 20 лет он был призван на службу на Дальний Восток. Принял участие во многих операциях и был награжден орденами Красной Звезды, за победу над Германией и за победу над Японией, передает "ТВ Центр".

Столетие не помеха активной жизни - Дмитрий Горяинов регулярно встречается с школьниками и студентами, а также пишет научные статьи, очерки и стихи.