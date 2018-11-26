Названы самые "пьющие" и "трезвые" регионы России

В России составили рейтинг трезвости регионов. В топе "непьющих" субъектов – Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, а также Кабардино-Балкария. Больше всего выпивают на Чукотке, Сахалине и в Магаданской области.

Чечня возглавила рейтинг самых "трезвых" регионов нашей страны. Об этом сообщает в понедельник "МИР24" со ссылкой на данные федерального проекта "Трезвая Россия". Следом идет Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.

Самыми "пьющими" регионами оказались Чукотка, Магаданская область и Ненецкий автономный округ, Сахалин и Коми.

В середине ноября государственно-правовое управление президента подготовило отрицательный отзыв на законопроект Минфина о легализации продаж спиртного в интернете.