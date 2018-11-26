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В Омске такси с пассажирами влетело в подземный переход

09:31
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

В центре Омска такси влетело в подземный переход, пострадали три человека. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением.

Три человека пострадали в результате ДТП в Омске, об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД по региону.

Авария произошла в центре города на улице Красный путь. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением. В полиции уточнили, что таксист был трезвым.

Пострадали три человека – 23-летний водитель и два пассажира в возрасте 23 и 19 лет. Они доставлены в больницу. На место ДТП работает следственно-оперативная группа, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

На фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно, что в аварию попала машина "Яндекс.Такси". 

 
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