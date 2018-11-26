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Названы вещи, которыми москвичи любят захламлять лестничные клетки

09:53
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

В Мосжилинспекции назвали список предметов, которыми жители столицы любят захламлять лестничные клетки и поэтажные коридоры. Чаще всего туда выставляют стройматериалы, мусор, шкафы, диваны, велосипеды и детские коляски.

Мосжилинспекция проверила состояние лестничных клеток и поэтажных коридоров в жилых домах, сообщает агентство "Москва".

Работники Мосжилинспекции выяснили, что чаще всего жильцы выставляют в места общего пользования строительные материалы, спортивный инвентарь, детские коляски, шкафы, диваны и тумбочки.

В отношении тех, кто оставляет захламляет места общего пользования, составляется протокол об административном нарушении. После этого жилищная комиссия выдает им предписание о необходимости устранения нарушений.

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