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В московском парке в пакетах нашли останки пожилой женщины

10:00
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

В московском парке нашли фрагменты тела, упакованные в полиэтиленовые пакеты. Останки принадлежат женщине, которой было 50-60 лет, сообщили в столичном управлении СК. Возбуждено уголовное дело.

Московские следователи расследуют уголовное дело об убийстве после обнаружения останков пожилой женщины в парке.

Как сообщили в Следственном комитете по столице, фрагменты тела, упакованные в полиэтиленовые пакеты, нашли в парке накануне, 25 ноября. На территории какого именно общественного пространства их обнаружили, не сообщается.

Предварительно, найденные в парке останки принадлежат женщине, которой было от 50 до 60 лет. Ее личность еще не установлена.

Ранее в понедельник в центре Омска такси с пассажирами влетело в подземный переход. К настоящему моменту известно о трех пострадавших.

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