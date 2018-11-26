В московском парке в пакетах нашли останки пожилой женщины

В московском парке нашли фрагменты тела, упакованные в полиэтиленовые пакеты. Останки принадлежат женщине, которой было 50-60 лет, сообщили в столичном управлении СК. Возбуждено уголовное дело.

Московские следователи расследуют уголовное дело об убийстве после обнаружения останков пожилой женщины в парке.

Как сообщили в Следственном комитете по столице, фрагменты тела, упакованные в полиэтиленовые пакеты, нашли в парке накануне, 25 ноября. На территории какого именно общественного пространства их обнаружили, не сообщается.

Предварительно, найденные в парке останки принадлежат женщине, которой было от 50 до 60 лет. Ее личность еще не установлена.

Ранее в понедельник в центре Омска такси с пассажирами влетело в подземный переход. К настоящему моменту известно о трех пострадавших.