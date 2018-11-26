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В Москве умер диктор советского телевидения Юрий Ковеленов

10:18
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

Диктор Центрального телевидения СССР Юрий Ковеленов умер в Москве на 80-м году жизни. О его смерти сообщил артист Ефим Шифрин. В 1965-1995 годы Ковеленов вел программу "Время".

В Москве на 80-м году жизни скончался знаменитый советский диктор Юрий Ковеленов, пишут "Дни.ру".

"Ох, ты... Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним отвыступали. Сколько отъездили. Светлая память, Юрочка...", - написал артист Ефим Шифрин в Facebook.

Юрий Ковеленов - журналист, диктор Центрального телевидения СССР. Он вел программу "Время" с 1965 по 1995 год.

Именно Ковеленов во время августовского путча в 1991 году зачитывал обращение Государственного комитета по чрезвычайному положению. В 1993 году журналист состоял в дежурной бригаде, когда произошел штурм "Останкино".

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