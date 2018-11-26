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Пакеты с частями тела женщины нашли в водосточной трубе в парке 850-летия Москвы

10:47
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

Пакеты с останками женщины, найденные в столице накануне, по предварительной информации, нашел пенсионер в водосточной трубе во время прогулки по парку 850-летия Москвы. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по факту обнаружения частей тела покойницы.

Части тела пожилой женщины, останки которой нашли в Москве накануне в полиэтиленовых пакетах, лежали в парке от суток до 14 дней, сообщил АГН "Москва" источник в правоохранительных органах.

По его информации, то, что осталось от покойницы, обнаружил пенсионер во время прогулки по набережной парка 850-летия Москвы. Именно этот мужчина обратился к сотруднику ЧОП, который уже и вызвал полицию. На место обнаружения трупа оперативников отвел пенсионер. С его слов, части тела были спрятаны в горизонтальной водосточной трубе.

Всего мужчина 1930 года рождения нашел три черных пакета. В одном находились предплечье, стопа и голень; в другом - голова женщины 50-60 лет с короткими каштановыми волосами; в третьем лежали стопа, голень, носок, трусы и фрагмент мягких траней, предположительно, живота, а также плечевая кость.

Следственный комитет по Москве в понедельник возбудил уголовное дело по статье "Убийство" по факту смерти женщины. В сообщении ведомства ранее не указывалось, в каком парке были найдены останки усопшей.

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Парк 850-летия Москвы
Парк 850-летия Москвы
Парк 850-летия Москвы
Парк 850-летия Москвы
Парк 850-летия Москвы
Парк 850-летия Москвы
Парк 850-летия Москвы
Парк 850-летия Москвы
Парк 850-летия Москвы
Парк 850-летия Москвы
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