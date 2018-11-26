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В Новой Зеландии снова обнаружили клубнику с иглами

10:50
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

В Новой Зеландии во второй раз за несколько месяцев обнаружили упаковку клубники с иглами внутри. Возбуждено уголовное дело.

В Новой Зеландии обнаружили упаковку клубники с иглами внутри, пишет портал Newshub.

Опасный продукт нашли в одном из супермаркетов города Джеральдин на Южном острове. Это уже второй случай за несколько месяцев. Полиция начала расследование.

Ранее серия инцидентов с иглами в ягодах и фруктах произошла в Австралии. В сентябре местные жители жаловались на наличие швейных игл и булавок в продукции семи производителей клубники, в яблоках и бананах. В ноябре правоохранительным органам удалось задержать преступницу - ею оказалась 50-летняя уроженка Вьетнама, которая делала это из-за мести. Она добивалась банкротства работодателя. Также известно, что у женщины были подражатели.

После серии преступлений в законодательство Австралии внесли понятие "продовольственный терроризм" и ужесточили наказание за умышленное повреждение продуктов с 10 до 15 лет тюрьмы.

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