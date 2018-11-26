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СМИ: В России могут увеличить штрафы для Google, "Яндекс" и Telegram

11:33
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

Российские власти планируют штрафовать интернет-компании на 1% от их годовой выручки за несоблюдение законодательства страны. Под новые правила могут попасть Google, "Яндекс", Mail.ru, Telegram, WeChat, Netflix, Okko.

В России хотят увеличить размер штрафов для технологических компаний, которые отказываются соблюдать требования российского законодательства, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Над поправками работают администрация президента и Роскомнадзор. В частности, предлагается облагать интернет-компании штрафом в размере 1% от их годовой выручки в России. Минимальная сумма штрафа составит 1,5 миллиона рублей, даже если компания ничего не заработала в России. Штрафы можно будет взимать неоднократно.

Под новые правила могут попасть Google, "Яндекс", Mail.ru, Telegram, WeChat, Netflix, Okko и любые другие компания, которые собирают персональные данные россиян.

По данным источников издания, новые правила помогут мотивировать компании соблюдать законы, поскольку угрозы блокировок не имеют должного эффекта.

На данный момент российские власти могут штрафовать и блокировать нарушающие закон компании, но размер штрафа не превышает несколько сотен тысяч рублей, а блокировка сопряжена с техническими трудностями.

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