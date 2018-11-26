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В США признали превосходство противолодочной системы "Пакет"

11:23
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

Американский журнал National Interest высоко оценил новейшие российские противолодочные системы "Пакет". Издание подчеркивает, что универсальность и наступательно-оборонительные возможности делают это вооружение уникальным.

Журнал National Interest (США) оценил новое российское оружие для уничтожения подлодок. Об этом пишет "Газета.Ru".

По данным СМИ, все составляющие комплекса созданы так, чтобы их можно было модифицировать, не изменяя систему полностью. "Пакет" включает в себя гидроакустическую станцию, предназначенную для гидролокационного обнаружения целей, и пусковую установку с противолодочными и противоторпедными торпедами.

"Пакет" универсален и обладает отличными наступательно-оборонительными характеристиками, что может говорить об уникальности системы.

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