Умер режиссер фильма "Последнее танго в Париже" Бернардо Бертолуччи

На 78-м году жизни скончался прославленный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи. Он известен зрителю по таким фильмам как "Последнее танго в Париже" и "Мечтатели".

Известный итальянский кинорежиссер и драматург Бернардо Бертолуччи умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Бертолуччи – обладатель множества престижных наград, в том числе "Оскара" за постановку и написание сценария к байопику "Последний император".

Он создал такие фильмы, как "Двадцатый век", "Последнее танго в Париже", "Маленький Будда", "Мечтатели".