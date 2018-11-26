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Умер режиссер фильма "Последнее танго в Париже" Бернардо Бертолуччи

11:44
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

На 78-м году жизни скончался прославленный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи. Он известен зрителю по таким фильмам как "Последнее танго в Париже" и "Мечтатели".

Известный итальянский кинорежиссер и драматург Бернардо Бертолуччи умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Бертолуччи – обладатель множества престижных наград, в том числе "Оскара" за постановку и написание сценария к байопику "Последний император".

Он создал такие фильмы, как "Двадцатый век", "Последнее танго в Париже", "Маленький Будда", "Мечтатели".

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