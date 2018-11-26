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Захарова назвала украинские власти "бандитами с большой дороги" и "гопкомпанией"

12:05
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

Киев использовал "бандитские методы" при проведении провокации с участием кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, назвав украинские власти, в том числе президента соседней страны Петра Порошенко, "гопкомпанией", а также "бандитами с большой дороги".

Представитель МИД Мария Захарова выступила с резким заявлением против политики официального Киева, пишут "Дни.ру". Она обвинила украинские власти в использовании бандитских методов, комментируя конфликт между Россией и Украиной в Керченском проливе.
На Украине могут ввести военное положение ради отмены выборов

"Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гопкомпания, как сейчас это делает Саакашвили, потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии", - написала спикер российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

Захарова также сообщила, что в связи с провокационными действиями Украины в МИД будет вызван временный поверенный в делах Украины в России. Поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны, отметила она.

25 ноября три украинских корабля зашли в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Они не подчинялись требованиям погранслужбы ФСБ, в результате чего российская сторона применила оружие. В настоящий момент корабли задержаны и находятся в Керчи.

Москва ранее обвинила Киев в провокации, подчеркнув, что ВМС Украины не запрашивали проход кораблей через Керченский пролив. Россию в ответ назвали агрессором. Вечером в понедельник Совбез ООН экстренно соберется по поводу обострения ситуации в регионе.

В понедельник Украина привела в полную боеготовность армию. Петр Порошенко также предложил ввести режим военного положения в стране. Его инициативу позже 26 ноября рассмотрит парламент. 

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