ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СКР: три человека пострадали при обстрелах ВСУ в Донбассе

12:05
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

Следственный комитет возбудил три уголовных дела по факту обстрелов в Донбассе, в результате которых пострадали три мирных жителя. Всего за 2018 год были возбуждены 69 дел.

Следственный комитет России возбудил очередные три уголовных дела по фактам обстрелов гражданского населения в Донбассе, об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Так, в частности, 15 ноября украинские военнослужащие произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Гольмовское самопровозглашенной ДНР. Пострадали три человека – 19 летняя девушка, и двое мужчин в возрасте 28 и 62 лет, разрушен один жилой дом.

Петренко отметила, что за 2018 год возбуждены 69 уголовных дел по фактам обстрелов ВСУ гражданского населения Донбасса. Российские следователи продолжают собирать доказательства преступлений против мира и безопасности человека. Эта информация будет предоставлена международным судам или специально созданному трибуналу.

Читайте также:
Главное сегодня
Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение