СКР: три человека пострадали при обстрелах ВСУ в Донбассе

Следственный комитет возбудил три уголовных дела по факту обстрелов в Донбассе, в результате которых пострадали три мирных жителя. Всего за 2018 год были возбуждены 69 дел.

Следственный комитет России возбудил очередные три уголовных дела по фактам обстрелов гражданского населения в Донбассе, об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Так, в частности, 15 ноября украинские военнослужащие произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Гольмовское самопровозглашенной ДНР. Пострадали три человека – 19 летняя девушка, и двое мужчин в возрасте 28 и 62 лет, разрушен один жилой дом.

Петренко отметила, что за 2018 год возбуждены 69 уголовных дел по фактам обстрелов ВСУ гражданского населения Донбасса. Российские следователи продолжают собирать доказательства преступлений против мира и безопасности человека. Эта информация будет предоставлена международным судам или специально созданному трибуналу.