ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

При крушении вертолета в жилом квартале Стамбула погибли 4 военных

12:39
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

Жертвами крушения военного вертолета в Стамбуле стали четверо турецких военнослужащих. Еще одни человек получил ранения. Вертолет Bell UH-1, выполнявший тренировочный полет, упал в жилом квартале в стамбульском районе Санджактепе.

Турецкий военный вертолет разбился в жилом квартале Стамбула в понедельник. В результате крушения погибли четверо военных, еще один человек получил ранения.

Как передает Daily Sabah, вертолет Bell UH-1 выполнял тренировочный полет. Он упал в районе Санджактепе между жилыми домами после столкновения с крышей одного из зданий.

О погибших и пострадавших среди населения не сообщается. Вертолет упал на улице Фыртына, где обычно многолюдно. Однако в момент катастрофы в районе падения вертолета никого не оказалось.

Читайте также:
Главное сегодня
Скорая помощь Турции в Стамбуле
Скорая помощь Турции в Стамбуле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение