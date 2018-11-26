При крушении вертолета в жилом квартале Стамбула погибли 4 военных

Жертвами крушения военного вертолета в Стамбуле стали четверо турецких военнослужащих. Еще одни человек получил ранения. Вертолет Bell UH-1, выполнявший тренировочный полет, упал в жилом квартале в стамбульском районе Санджактепе.

Турецкий военный вертолет разбился в жилом квартале Стамбула в понедельник. В результате крушения погибли четверо военных, еще один человек получил ранения.

BREAKING: Turkish military helicopter crashes in a residential area of Istanbul, 3 soldiers killed and one wounded. pic.twitter.com/RkDQSboLpa — News_Executive (@News_Executive) November 26, 2018

Как передает Daily Sabah, вертолет Bell UH-1 выполнял тренировочный полет. Он упал в районе Санджактепе между жилыми домами после столкновения с крышей одного из зданий.

İstanbul-Sancaktepe'de askeri helikopter düştü: 4 asker hayatını kaybetti https://t.co/uTyls1unJU pic.twitter.com/rht7Cf26vf — BBC News Türkçe (@bbcturkce) November 26, 2018

О погибших и пострадавших среди населения не сообщается. Вертолет упал на улице Фыртына, где обычно многолюдно. Однако в момент катастрофы в районе падения вертолета никого не оказалось.