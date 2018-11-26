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Собянин открыл первую в Москве канатную дорогу

15:03
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

В Москве в понедельник запущен новый вид транспорта - канатная дорога. Она протянулась от спорткомплекса "Лужники" до Воробьёвых гор. Время в пути между конечными станциями - 5 минут. К слову, сейчас, чтобы добраться от одной точки до другой, надо около 20 минут, и то на машине. Новая дорога будет удобна для учеников спортивных школ. Именно с ними фуникулёр открыл мэр столицы Сергей Собянин.

Два берега Москвы-реки теперь соединяет канатная дорога. От смотровой площадки на Воробьёвых горах до спорткомплекса "Лужники" напрямик - всего пять минут.

Кабинка на восемь человек, на каждой стороне по четыре места. По технике безопасности обязательно нужно сидеть, гондола достаточно сильно раскачивается. Здесь тепло, есть освещение внутреннее и внешнее, Wi-Fi. А ещё есть встроенный mp3 плеер, можно слушать музыку, если вставить наушники. Ну и, конечно, потрясающий вид из окна.

Длина канатной дороги 720 метров. Три станции: "Воробьёвы горы", промежуточная "новая лига" на Воробьевской набережной, и "Лужники".

Канатная дорога станет частью большого спортивного кластера, который появится на склоне Воробьёвых гор. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился в понедельник с юными спортсменами.

Школа зимних видов спорта, несколько склонов для лыжников и сноубордистов, трамплин. По канатной дороге будет ходить два типа гондол: крытые для туристов и открытые с креплениями для лыж, а летом для велосипедов.

На канатной дороге предусмотрены абонементы и тарифная сетка: Проезд в одну сторону стоит 400 рублей, туда и обратно 700. Для учащихся спортивных школ проезд будет бесплатным.

Виктор Прокушев, Владимир Черных, Александр Голубев, "ТВ Центр".

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Сергей Собянин на новой канатной дороге
Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
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