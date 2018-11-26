В Ногинске приезжий из Средней Азии пытался продать 1,5 кг героина

В городе Ногинск у выходца из Средней Азии изъяли крупную партию наркотиков. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Более полутора килограммов героина обнаружили полицейские подмосковного Ногинска у приезжего из Средней Азии. Почти 200 свёртков с белым порошком 26-летний наркоторговец уместил в простой дорожной сумке и, очевидно, приготовил к продаже, передает "ТВ Центр".

Но встретиться с заказчиками не успел: к нему в квартиру нагрянул отряд полиции. Понятно, не без причин - за молодым человеком велось наблюдение, потому как его активная жизнь давно вызывала вопросы у блюстителей закона. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.