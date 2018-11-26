ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Мосэнергосбыте рассказали, как мошенники обманывают владельцев счетчиков

15:15
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

В столице участились случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками Мосэнергосбыта, заставляют горожан менять счётчики. Жители выкладывают внушительные суммы, но, как потом выясняется, такие приборы поставить на учёт нельзя. Почему? И как распознать лжеинспектора?

Максим Жаринов - житель обычной московской пятиэтажки. Благодаря недавнему знакомству с инспектором якобы "Мосэнергосбыта" мужчина приобрел новый электросчетчик. А заодно и опыт, что верить мошенникам нельзя.
Мошенники похитили у пенсионеров 100 млн рублей

"Говорит, у вас счетчик ваш вышел из строя. Говорит, требуется его срочная замена. Если вы не поменяете, то у вас с этого месяца уже будут платежи по увеличенной ставке", - рассказал Максим Жаринов.

Они звонят на домашние телефоны, или сразу стучатся в двери квартир. Представляясь сотрудниками энергокомпаний, инженерами, контролерами и инспекторами, показывают откровенно липовые корочки и бейджи с надписями крупным шрифтом, желательно красного цвета. Но главное психологическое оружие мошенников - строгий и уверенный голос.

Максим признается, что потерял бдительность и согласился поменять свой старый счетчик на новое устройство. Лжеинспектор в течение пяти минут организовал замену, выдал квитанции, получил оплату - 4900. И даже пломбу поставил. Однако в Мосэнергосбыте такой счетчик на учет ставить отказались.

Откровенные мошенники не предупреждают своих клиентов о том, что срывать пломбы Мосэнергосбыта с установленных приборов учета, пусть и отслуживших свой срок, незаконно. Это объяснили Максиму уже в офисе сетевой компании во время личного визита.

Сетевая компания имеет законное право взять максимальную оплату за электричество. Причем, с момента последнего визита официального контролера. 

О том, что новый счетчик может обойтись слишком дорого, лжеинспекторы умалчивают. Как утверждают в Мосэнергосбыте, случаев подобного мошенничества в столице - тысячи. В зоне особого риска - относительно старые жилые дома, в основном пятиэтажки. Где электросчетчики устанавливали более 10-15 лет назад.

Андрей Сидоренко, Дина Самохина, Денис Кузнецов, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Квитанция об оплате счетчиков
Квитанция об оплате счетчиков
Счетчики
Счетчики
Счетчики
Счетчики
Счетчики
Счетчики
Почтовые ящики
Почтовые ящики
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение