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В Третьяковке покажут картины "арлекинов Серебряного века"

15:23
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

"Арлекины Серебряного века. Сомов, Сапунов, Судейкин". Так называется выставка, открывшаяся в Третьяковской галерее.

В Третьяковке покажут картины Сомова, Сапунова и Судейкина. Трёх художников объединяет время, в которое они жили и работали. И сквозная тема в судьбе и творчестве. Это Арлекинада. С шутом Арлекином - самым популярным  персонажем традиционной итальянской уличной комедии - они нередко ассоциировали и самих себя, и  многих личностей своей эпохи, передает "ТВ Центр".

В экспозиции очень разные работы -  пейзажи,  портреты. И лишь на некоторых изображён Арлекин.

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Выставка "арлекинов Серебряного века"
Выставка "арлекинов Серебряного века"
Выставка "арлекинов Серебряного века"
Выставка "арлекинов Серебряного века"
Выставка "арлекинов Серебряного века"
Выставка "арлекинов Серебряного века"
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