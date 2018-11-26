В Третьяковке покажут картины "арлекинов Серебряного века"

"Арлекины Серебряного века. Сомов, Сапунов, Судейкин". Так называется выставка, открывшаяся в Третьяковской галерее.

В Третьяковке покажут картины Сомова, Сапунова и Судейкина. Трёх художников объединяет время, в которое они жили и работали. И сквозная тема в судьбе и творчестве. Это Арлекинада. С шутом Арлекином - самым популярным персонажем традиционной итальянской уличной комедии - они нередко ассоциировали и самих себя, и многих личностей своей эпохи, передает "ТВ Центр".

В экспозиции очень разные работы - пейзажи, портреты. И лишь на некоторых изображён Арлекин.