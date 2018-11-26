Первая в Москве канатная дорога связала "Лужники" и Воробьевы горы

В Москве заработал первый в городе фуникулер, который соединил "Лужники" и Воробьевы годы. Старт новому виду транспорта дал мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице заработала канатная дорога от спортивного комплекса "Лужники" до Воробьевых гор, пишет агентство "Москва".

На открытии присутствовали мэр Москвы Сергей Собинин и воспитанники спортивных школ, которые расположены на Воробьевых горах.

"Появляется еще один вид транспорта, которого никогда не было в Москве. Это фуникулер - канатная дорога, которая соединяет Воробьевы горы и "Лужники". Сегодня чтобы попасть от смотровой площадки до "Лужников" потребуется на машине около 20 минут. На канатной дороге можно будет доехать за пять минут, - сообщил градоначальник.

Протяженность маршрута – 720 метров, на нем расположены три станции: "Воробьевы годы", "Новая лига" и "Лужники". Время в пути составит пять минут, режим работы канатной дороги с 11:00 до 23:00. Оплатить проезд можно картой "Тройка".