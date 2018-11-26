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Первая в Москве канатная дорога связала "Лужники" и Воробьевы горы

12:43
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

В Москве заработал первый в городе фуникулер, который соединил "Лужники" и Воробьевы годы. Старт новому виду транспорта дал мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице заработала канатная дорога от спортивного комплекса "Лужники" до Воробьевых гор, пишет агентство "Москва".

На открытии присутствовали мэр Москвы Сергей Собинин и воспитанники спортивных школ, которые расположены на Воробьевых горах.

"Появляется еще один вид транспорта, которого никогда не было в Москве. Это фуникулер - канатная дорога, которая соединяет Воробьевы горы и "Лужники". Сегодня чтобы попасть от смотровой площадки до "Лужников" потребуется на машине около 20 минут. На канатной дороге можно будет доехать за пять минут, - сообщил градоначальник.

Протяженность маршрута – 720 метров, на нем расположены три станции: "Воробьевы годы", "Новая лига" и "Лужники". Время в пути составит пять минут, режим работы канатной дороги с 11:00 до 23:00. Оплатить проезд можно картой "Тройка".

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Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
Канатная дорога в "Лужниках"
Канатная дорога в "Лужниках"
Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
Новая канатная дорога от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники"
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