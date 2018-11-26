ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе провокацией

13:23
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

В связи с ситуацией в Керченском проливе, Россия жестко призывает "западных спонсоров Киева" угомонить украинские власти, которые пытаются получить политические очки перед президентскими выборами.

Российская сторона призывает западные страны не дать украинским властям обострить ситуацию в стране, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Жестко призываем западных спонсоров Киева все-таки угомонить тех, кто пытается сейчас на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине", - цитирует его "Интерфакс".

Лавров подчеркнул, что произошедшее в Керченском проливе – это провокация, нарушение положений международного права, а также попытка отвлечь внимание населения от предстоящих президентских выборов. Министр отметил, что после введения военного положения на Украине у властей могут "развязаться руки в Донбассе".

25 ноября три украинских корабля зашли в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Они не подчинялись требованиям погранслужбы ФСБ, в результате чего российская сторона применила оружие. В настоящий момент корабли задержаны и находятся в Керчи.

Москва ранее обвинила Киев в провокации, подчеркнув, что ВМС Украины не запрашивали проход кораблей через Керченский пролив. Россию в ответ назвали агрессором. Вечером в понедельник Совбез ООН экстренно соберется по поводу обострения ситуации в регионе.

В понедельник Украина привела в полную боеготовность армию. Петр Порошенко также предложил ввести режим военного положения в стране. Его инициативу позже 26 ноября рассмотрит парламент.

Читайте также:
Новости по теме
ВМС Украины
ВМС Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение