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Порошенко договорился о срочном созыве заседания Украина-НАТО

14:35
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом договорился о срочном созыве комиссии Украина-НАТО.

Украинский президент Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию с задержанием кораблей в Керченском проливе, пишет ТАСС.

Стороны условились созвать чрезвычайное заседание комиссии Украина-НАТО. Заседание состоится во второй половине дня в понедельник, 26 ноября.

Кроме того, Порошенко призвал генсека НАТО "усилить давление на Россию", чтобы та немедленно освободила украинских моряков и корабли.

25 ноября три украинских корабля зашли в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Они не подчинялись требованиям погранслужбы ФСБ, в результате чего российская сторона применила оружие. В настоящий момент корабли задержаны и находятся в Керчи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия Украины в проливе провокацией, попыткой отвлечь внимание населения от предстоящих президентских выборов.

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