Задержанные украинские корабли в порту Керчи сняли на видео

25 ноября три украинских корабля — бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды и направлялись в сторону Крымского моста. Из-за опасения провокаций проход через Керченский пролив был закрыт, в небо подняты боевые вертолеты и самолеты. Чтобы остановить украинские корабли, погранслужба открыла огонь. Суда задержали в 20 километрах от берега.