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Москалькова рассказала о состоянии раненых украинских моряков

15:50
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

Жизни трех раненых украинских моряков ничего не угрожает, они находятся в керченской больнице. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова передала эту информацию своей украинской коллеге Людмилой Денисовой.

Трое пострадавших в результате инцидента в Керченском проливе украинских моряка находятся в Первой Керченской больнице, об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Их состояние не оценивается как тяжелое. Медицинская помощь им оказывается, и, как считают врачи, нет угрозы жизни", - отметила омбудсмен.

Москалькова подчеркнула, что передала всю информацию о пострадавших своей украинской коллеге Людмиле Денисовой.

25 ноября три украинских корабля зашли в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Они не подчинялись требованиям погранслужбы ФСБ, в результате чего российская сторона применила оружие. В настоящий момент корабли задержаны и находятся в Керчи. Ранения получили офицер и двое моряков ВМС Украины.

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