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Порошенко ввел военное положение на Украине

16:08
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения до 25 января 2019 года. Такое решение ранее принял СНБО страны. Также украинский лидер внес указ о введении военного положения на утверждение в Верховную Раду.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны ввести военное положение. Об этом говорится в указе украинского лидера на его сайте.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине", - отмечается в документе.

Как говорится в решении СНБО, президенту предложили ввести военное положение с 14:00 по местному времени (15:00 по московскому) 26 ноября 2018 года до 14:00 по местному времени 25 января 2019-го. Кроме того, СНБО поручил Генштабу предусмотреть меры частичной мобилизации.

Также президент Украины внес указ о введении военного положения на утверждение в Верховную Раду.

Накануне, 25 ноября, три украинских корабля зашли в территориальные воды России в районе Керченского пролива. При этом они отказались подчиняться требованиям погранслужбы ФСБ. Российской стороне пришлось применить оружие. В настоящий момент судна задержаны и находятся в Керчи.

После этого Россия обвинила Украину в провокации. Как отметили в Москве, украинские ВМС не запрашивали проход кораблей через Керченский пролив. В ответ российскую сторону назвали агрессором.

В Кремле применение российскими военными оружия для задержания кораблей ВМС Украины отказались считать атакой. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия украинских моряков были вторжением, а пограничники действовали в соответствии с законом.

В понедельник Украина привела в полную боеготовность армию. Также Петр Порошенко предложил ввести режим военного положения. Парламент рассмотрит его инициативу в этот же день.

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