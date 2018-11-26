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В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста для приобретения оружия

16:46
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

Законопроект о повышении возраста для приобретения оружия с 18 лет до 21 года внес в Госдуму Госсовет Республики Татарстан. Кроме того, он предлагает запретить выдачу лицензий гражданам, подвергнутым наказанию за побои.

Госсовет Республики Татарстан внёс в Госдуму законопроект, который предлагает повысить возраст для приобретения оружия с 18 лет до 21 года, передает РИА Новости.

Законопроект предлагает повысить до 21 года возраст, по достижении которого граждане "имеют право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой".

Это делается с целью усиления гарантий безопасного хранения и применения оружия.

Также законопроект предлагает запретить выдачу лицензии гражданам, подвергнутым административному наказанию за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий. Этот запрет предлагается распространить для этих граждан до окончания срока, в течение которого он считается подвергнутым административному наказанию.

Авторы документа отметили, что такая мера нужна ввиду участившихся случаев применения оружия гражданами в решении конфликтных ситуаций, в том числе в учебных заведениях.

"Увеличение возраста, по достижении которого граждане имеют право на приобретение оружия, необходимо для осознания повышенной ответственности факта владения оружием, недопущения злоупотреблений при его хранении и применении", — подчеркнули разработчики законопроекта.

Ранее Росгвардия потребовала поднять возрастной ценз для граждан, которые желают купить огнестрельное оружие, с 18 лет до 21 года. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что законопроект о новых правилах оборота оружия может быть внесен в нижнюю палату парламента до 2018 года.

Ведомство выступило с инициативой ужесточения правил хранения и оборота гражданского оружия на фоне трагедии в Керчи 17 октября. В тот день студент политического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу в учебном заведении и взрыв. В результате атаки погибли 20 человек, более 40 пострадали. Сам Росляков покончил с собой.

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