Временного поверенного Украины вызвали в МИД

Украинский поверенный в России Руслан Нимчинский посетил МИД России. Ранее представитель ведомства Мария Захарова объяснила, что поводов для вызова стали агрессивные действия Киева.

Временного поверенного Украины в России вызвали в МИД России из-за инцидента в Керченском проливе. Руслан Нимчинский уже прибыл на Смоленскую площадь, пишет РИА Новости. Общаться с прессой он не захотел.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила, что поводом для вызова дипломата стали агрессивные и провокационные действия украинской стороны.

25 ноября три украинских корабля — бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды и направлялись в сторону Крымского моста. Из-за опасения провокаций проход через Керченский пролив был закрыт, в небо подняты боевые вертолеты и самолеты. Чтобы остановить украинские корабли, погранслужба открыла огонь. Суда задержали в 20 километрах от берега.