Указ Порошенко о военном положении допускает перенос выборов

Выборы президента на Украине могут быть отсрочены. Об этом говорится в указе украинского лидера Петра Порошенко о введении в стране военного положения. Также может быть ограничено право на неприкосновенность жилища.

Указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в стране допускает приостановку статьи Конституции о правах граждан избирать и быть избранными. Об этом говорится в тексте документа на сайте украинского лидера.

"В связи с введением на Украине военного положения временно, на период действия правового режима, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предполагаемые статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины", - говорится в тексте указа, передает ТАСС.

Статья 38 украинской Конституции предполагает право граждан "участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления".

Также могут вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, которые необходимы для обеспечения возможности внедрения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренных частью первой статьи 8 закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Так, может быть ограничено право на неприкосновенность жилища, сообщает "Интерфакс".

Ранее в понедельник Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения до 25 января 2019 года. Также украинский лидер внес указ о введении военного положения на утверждение в Верховную Раду.

Три украинских корабля зашли в территориальные воды России в районе Керченского пролива 25 ноября. При этом они отказались подчиняться требованиям погранслужбы ФСБ. Российской стороне пришлось применить оружие. В настоящий момент судна задержаны и находятся в Керчи.

В понедельник Украина привела армию в полную боеготовность. Петр Порошенко предложил ввести режим военного положения. Парламент рассмотрит его инициативу в этот же день.

При этом, в Кремле применение российскими военными оружия для задержания кораблей ВМС Украины отказались считать атакой. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия украинских моряков были вторжением, а пограничники действовали в соответствии с законом.