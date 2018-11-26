ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Указ Порошенко о военном положении допускает перенос выборов

17:41
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

Выборы президента на Украине могут быть отсрочены. Об этом говорится в указе украинского лидера Петра Порошенко о введении в стране военного положения. Также может быть ограничено право на неприкосновенность жилища.

Указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в стране допускает приостановку статьи Конституции о правах граждан избирать и быть избранными. Об этом говорится в тексте документа на сайте украинского лидера.

"В связи с введением на Украине военного положения временно, на период действия правового режима, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предполагаемые статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины", - говорится в тексте указа, передает ТАСС.

Статья 38 украинской Конституции предполагает право граждан "участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления".

Также могут вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, которые необходимы для обеспечения возможности внедрения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренных частью первой статьи 8 закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Так, может быть ограничено право на неприкосновенность жилища, сообщает "Интерфакс".

Ранее в понедельник Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения до 25 января 2019 года. Также украинский лидер внес указ о введении военного положения на утверждение в Верховную Раду.

Три украинских корабля зашли в территориальные воды России в районе Керченского пролива 25 ноября. При этом они отказались подчиняться требованиям погранслужбы ФСБ. Российской стороне пришлось применить оружие. В настоящий момент судна задержаны и находятся в Керчи.

В понедельник Украина привела армию в полную боеготовность. Петр Порошенко предложил ввести режим военного положения. Парламент рассмотрит его инициативу в этот же день.

При этом, в Кремле применение российскими военными оружия для задержания кораблей ВМС Украины отказались считать атакой. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия украинских моряков были вторжением, а пограничники действовали в соответствии с законом.

Новости по теме
Президент Украины Пётр Порошенко
Президент Украины Пётр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение