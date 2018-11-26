Радикалы заблокировали обсуждение военного положения на Украине

Депутаты от "Радикальной партии" заблокировали трибуну председателя Верховной Рады, где в понедельник пытаются утвердить указ Петра Порошенко о введении в стране военного положения. Они требуют обсудить документ с президентом.

Верховная Рада Украины не может начать заседание по вопросу введения в стране военного положения. Ряд представителей "Радикальной партии" заблокировали трибуну спикера, потребовав детально обсудить с Петром Порошенко ситуацию вокруг Керченского пролива.

Депутаты жалуются, что президент подписал указ о введении военного положения без консультаций с партиями. Как сообщает TVC.RU, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко призвал не нарушать Конституцию и права миллионов украинцев.

25 ноября три украинских корабля — бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды и направлялись в сторону Крымского моста. Из-за опасения провокаций проход через Керченский пролив был закрыт, в небо подняты боевые вертолеты и самолеты.

Чтобы остановить украинские корабли, погранслужба открыла огонь. Суда задержали в 20 километрах от берега. В настоящее время они находятся в порту Керчи.