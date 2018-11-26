Москалькова опровергла сообщения о раненых украинских моряках в Москве

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова опровергла информацию, согласно которой, пострадавшие во время задержания в Керченском проливе украинские моряки, находятся в Москве.

Украинские моряки, которые пострадали в ходе задержания в Керченском проливе при нарушении российской границы, находятся в Керчи, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, информация, согласно которой, их доставили в Москву, не соответствует действительности.

"Это не соответствует действительности. Они находятся в первой Керченской больнице, их три человека, им оказывается медицинская помощь", — приводит ее словам РИА Новости.

Также она обратилась к омбудсмену республики Крым и попросила посетить задержанных украинских моряков в Керчи и оказать им необходимую помощь.

Ранее Москалькова сообщила, что трое раненых моряков находятся в керченской больнице, угрозы их жизни нет. Между тем, глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что моряки находятся в городской больнице Керчи в стабильном состоянии средней тяжести, им оказывается полноценная медицинская помощь. Всего было задержано 24 моряка украинского флота.

25 ноября украинские корабли - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды и направились в сторону Крымского моста. Они не отвечали на требования погранслужбы ФСБ. В итоге погранслужба открыла огонь. Суда задержали в 20 километрах от берега.

В Кремле заявили, что действия украинских моряков были вторжением, а пограничники действовали в соответствии с законом.