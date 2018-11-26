Как отреагировал Запад на конфликт в Керченском проливе

Совет Безопасности ООН семью голосами против четырех проголосовал против предложенной Россией повестки экстренного заседания преднамеренное нарушение украинскими кораблями морской границы нашей страны. Вместо этого там по инициативе США прошло обсуждение ситуации в Керченском проливе по сценарию, на котором настаивал Киев.

То, в каком ключе будет вестись обсуждение на этом заседании Совбеза, предугадать было несложно. Предложенную Россией повестку о нарушению украинскими кораблями госграницы, отклоняют почти сразу. За это голосуют семь стран, включая, разумеется, США.

"Это абсолютно нецивилизованный способ ведения дел. Международное сообщество должно осудить действия России. Во имя мира и безопасности она должна положить конец такого рода нарушениям международного права", - заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

"Такое поведение в очередной раз демонстрирует, что Россия не уважает украинский суверенитет и это причина, по которой все международное сообщество должно озвучить свою резкую оценку", - вторит ей и.о. постпреда Великобритании Джонатан Аллен.

То, что это была спланированная провокация Киева, никого особенно не волнует, отмечает "ТВ Центр". Детали и факты отметаются на корню, как ненужный элемент. Виновный ведь давно назначен. И это Россия, аргументы, которой никто даже не хочет воспринимать.

"Сейчас вы больше озабочены не тем, как решить проблему, а тем, под каким пунктом провести сегодняшнее заседание. Честно говоря, напоминает разборки в песочнице. Вы дискредитируете сейчас Совет безопасности также, как украинцы своими провокационными затеями дискредитируют Генассамблею", - заявил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

И Киев, похоже, добился своего. Ястребы в Вашингтоне уже оживились. Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что разговаривала с Трампом, который сказал, что в таких условиях говорить о нормализации отношений с Россией сложно. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ситуацию тоже прокомментировал.

"Россия таранит украинское судно, мирно следующее в направлении украинского порта. Россия захватывает корабли и экипаж, а затем обвиняет Украину в провокации", - написал он в твиттере.

Как по команде заработал и американский информационный маховик. И вот уже эксперты того же СNN анализируют, что Россия не случайно напала на украинские корабли именно сейчас.

"Совершаются эти попытки в очень неприятный со стратегической точки зрения момент, который, безусловно, очень выгоден Путину: Европа сейчас пребывает, так сказать, в хаосе — в Великобритании идёт Brexit, а на улицах Франции сейчас беспорядки", - рассуждает военный аналитик CNN Марк Хертлинг.

Ближе к вечеру на этот счет высказался и генсек НАТО Йенс Столтенберг. И тут, понятно, тоже никакой сенсации: моряков отпустить, корабли вернуть, Россию осудить.

"Не существует оправдания применению военной силы против украинских кораблей и членов их экипажей, поэтому мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные вчера", - завил он.

Еще воинственнее прозвучало заявление литовского президента. Даля Грибаускайте пообещала Украине всестороннюю помощь, в том числе и военную для того, чтобы отразить российскую агрессию.

"Очевидно, что Россия ведет прямую и агрессивную войну против Украины, цинично нарушая международные соглашения и взятые на себя обязательства. Вильнюс осуждает действия Москвы в Керченском проливе, а также призывает ее немедленно освободить незаконно захваченные корабли и членов их экипажей", - заявила она.

Помимо прибалтов жесткими заявлениями отметились и поляки. А вот западноевропейские страны заняли, скорее, выжидательную позицию. Порошенко поспешил позвонить Меркель. Но она ситуацию пока никак не прокомментировала. На счет ситуации в Керченском проливе высказался лишь глава немецкого МИД, и то, скорее, в нейтральной форме.

"Развитие ситуации вызывает обеспокоенность. Мы призываем обе стороны к деэскалации", - сказал Хайко Маас.

Немецкая пресса тоже реагировала по-разному. Но по большей части тон статей и сюжетов был, скорее, непредвзятым. Там было и про Россию и про Украину, и про военное положение там. В частности, какие меры оно предполагает.

"Во-первых, это означает, что украинские войска будут приведены в полную боевую готовность. Это означает, что резервисты будут мобилизованы. Также, возможно, будут ограничены гражданские права и свобода слова. И, конечно же, это означает, что выборы в марте 2019 года, о которых я только что говорил, будут отсрочены и Порошенко сможет остаться у власти. Хочу подчеркнуть, что на Украине украинский президент сейчас совсем непопулярен", - рассуждает корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

Но на эту главную деталь большинство западных политиков внимания не обращает. Вернее, обращать не хочет. Возможно, правда, пока. Но верить в то, что здравый смысл все-таки возобладает, конечно же, не приходится.

Александр Панюшкин, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".