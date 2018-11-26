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В Петербурге открыли памятник героям "Собачьего сердца"

22:43
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

Памятник героям фильма "Собачье сердце" открыли в Санкт-Петербурге. Красную ленту перерезал режиссер картины, которая отмечает 30-летие, Владимир Бортко.

В Санкт-Петербурге к 30-летнему юбилею фильма "Собачье сердце" установили скульптуру с изображением профессора Преображенского и пса Шарика. В открытии памятника принимал участие режиссер киноленты,  народный артист России Владимир Бортко. Монумент установили на Моховой улице, где снимались многие сцены картины. На открытии побывала корреспондент "ТВ Центра" Анна Морозова.

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Памятник героям "Собачьего сердца"
Памятник героям "Собачьего сердца"
Кадры из фильма "Собачье сердце"
Кадры из фильма "Собачье сердце"
Кадры из фильма "Собачье сердце"
Кадры из фильма "Собачье сердце"
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