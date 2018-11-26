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Канатная дорога в Лужниках первый месяц будет бесплатной

21:15
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

Через месяц стоимость поездки в одну сторону составит 400 рублей, туда и обратно — 700. В выходные поездка обойдется на 100 рублей дороже.

Канатная дорогая от "Лужников" до Воробьевых гор в первый месяц будет работать бесплатно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем сайте.

По его словам, фуникулеры украшают город и привлекают туристов, а также является любимым местом отдыха и встреч москвичей. Кроме того, канатная дорогая станет подъемником для горнолыжников.

"В добрый путь", - написал Собянин.

Канатная дорогая на Воробьевых горах открылась 26 ноября. В будние дни стоимость поездки в одну сторону составит 400 рублей, туда и обратно — 700. В выходные цена поездки увеличится на 100 рублей.

 

 

 

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